Saadet Partisi Karamürsel adayı Murat Akbaba kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Karamürsel belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karamürsel belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Karamürsel adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Murat Akbaba kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT AKBABA KİMDİR?

Murat Akbaba, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karamürsel belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARAMÜRSEL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karamürsel adayı belli oldu. Saadet Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Murat Akbaba oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.