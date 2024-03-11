Saadet Partisi Karacasu adayı Cahit Tetik kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karacasu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karacasu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Karacasu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karacasu Belediye Başkan Adayı Cahit Tetik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CAHİT TETİK KİMDİR?

Cahit Tetik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karacasu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARACASU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karacasu adayı belli oldu. Saadet Partisi Karacasu Belediye Başkan Adayı Cahit Tetik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.