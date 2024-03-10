Saadet Partisi Kahramankazan adayı Ali Şaybak kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Kahramankazan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kahramankazan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Kahramankazan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Ali Şaybak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ ŞAYBAK KİMDİR?

Ali Şaybak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kahramankazan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAHRAMANKAZAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kahramankazan adayı belli oldu. Saadet Partisi Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Ali Şaybak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.