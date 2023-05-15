13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı merak konusu oldu. Peki, Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? Saadet Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs Saadet Partisi yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü 3. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Saadet Partisi yüzde kaç oy aldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Saadet Partisi kaç milletvekili çıkardı? Saadet Partisi oy oranı ne? 14 Mayıs Saadet Partisi yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...

SAADET PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Saadet Partisi 24 milletvekili aday adayından 10 tanesini TBMM'ye sokmayı başardı.

SAADET PARTİSİ OY ORANI NE?

CHP,14 Mayıs seçiminde Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin desteğine rağmen yüzde 25.3'lük kesimin desteğini alabildi. 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı. Bu hesaba göre 4 partinin CHP'ye katkısı 3 puan oldu.