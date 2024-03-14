Saadet Partisi Kabataş adayı Rümeysa Koçan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Kabataş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kabataş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Kabataş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kabataş Belediye Başkan Adayı Rümeysa Koçan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RÜMEYSA KOÇAN KİMDİR?

Rümeysa Koçan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kabataş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KABATAŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kabataş adayı belli oldu. Saadet Partisi Kabataş Belediye Başkan Adayı Rümeysa Koçan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.