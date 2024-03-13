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Saadet Partisi İskenderun adayı Sabahaddin Çınar kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Hatay İskenderun belediye başkan adayı, İskenderun ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi İskenderun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Sabahaddin Çınar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi İskenderun belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay İskenderun adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Sabahaddin Çınar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SABAHADDİN ÇINAR KİMDİR?

Sabahaddin Çınar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İskenderun belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İSKENDERUN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İskenderun adayı belli oldu. Saadet Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Sabahaddin Çınar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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