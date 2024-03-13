Saadet Partisi Hüyük adayı Ahmet Şamil Uyar kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Hüyük belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hüyük belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Hüyük adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hüyük Belediye Başkan Adayı Ahmet Şamil Uyar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET ŞAMİL UYAR KİMDİR?

Ahmet Şamil Uyar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hüyük belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HÜYÜK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hüyük adayı belli oldu. Saadet Partisi Hüyük Belediye Başkan Adayı Ahmet Şamil Uyar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.