Saadet Partisi Horosan adayı Abdulvahap Aksakal kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Horosan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Horosan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Horosan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Horosan Belediye Başkan Adayı Abdulvahap Aksakal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULVAHAP AKSAKAL KİMDİR?

Abdulvahap Aksakal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Horosan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HOROSAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Horosan adayı belli oldu. Saadet Partisi Horosan Belediye Başkan Adayı Abdulvahap Aksakal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.