Saadet Partisi Hınıs adayı Sadrettin Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Hınıs belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hınıs belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Hınıs adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hınıs Belediye Başkan Adayı Sadrettin Doğan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SADRETTİN DOĞAN KİMDİR?

Sadrettin Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hınıs belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HINIS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hınıs adayı belli oldu. Saadet Partisi Hınıs Belediye Başkan Adayı Sadrettin Doğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.