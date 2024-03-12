Saadet Partisi Harmancık adayı Ramazan Yakın kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Harmancık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Harmancık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Harmancık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Harmancık Belediye Başkan Adayı Ramazan Yakın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN YAKIN KİMDİR?

Ramazan Yakın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Harmancık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HARMANCIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Harmancık adayı belli oldu. Saadet Partisi Harmancık Belediye Başkan Adayı Ramazan Yakın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.