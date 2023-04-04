Saadet Partisi hangi ittifakta? Saadet Partisi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde Saadet Partisi hangi ittifakta oldu. Peki, Saadet Partisi hangi ittifakta?