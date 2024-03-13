Saadet Partisi Han adayı Sezer Özçesoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Han belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Han belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Han adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Han Belediye Başkan Adayı Sezer Özçesoy kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEZER ÖZÇESOY KİMDİR?

Sezer Özçesoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Han belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Han adayı belli oldu. Saadet Partisi Han Belediye Başkan Adayı Sezer Özçesoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.