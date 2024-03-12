Saadet Partisi Gürsu adayı Seçmen Ergene kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Gürsu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gürsu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Gürsu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gürsu Belediye Başkan Adayı Seçmen Ergene kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEÇMEN ERGENE KİMDİR?

Seçmen Ergene, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gürsu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜRSU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gürsu adayı belli oldu. Saadet Partisi Gürsu Belediye Başkan Adayı Seçmen Ergene oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.