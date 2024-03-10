Saadet Partisi Güngören adayı Kamil Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Güngören belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Güngören adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı Kamil Acar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KAMİL ACAR KİMDİR?

Kamil Acar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Güngören belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜNGÖREN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Güngören adayı belli oldu. Saadet Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı Kamil Acar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.