Saadet Partisi Güney adayı Kudret Kolbaşı kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Güney belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Güney belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Güney adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Güney Belediye Başkan Adayı Kudret Kolbaşı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KUDRET KOLBAŞI KİMDİR?

Kudret Kolbaşı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Güney belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÜNEY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Güney adayı belli oldu. Saadet Partisi Güney Belediye Başkan Adayı Kudret Kolbaşı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.