Saadet Partisi Gemlik adayı Ahmet Vakkas Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Gemlik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gemlik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Gemlik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Ahmet Vakkas Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET VAKKAS YILDIZ KİMDİR?

Ahmet Vakkas Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gemlik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GEMLİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gemlik adayı belli oldu. Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Ahmet Vakkas Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.