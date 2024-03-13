Saadet Partisi Gebze adayı Mustafa Turel kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Gebze belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gebze belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Gebze adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mustafa Turel kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA TUREL KİMDİR?

Mustafa Turel, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gebze belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GEBZE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gebze adayı belli oldu. Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Mustafa Turel oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.