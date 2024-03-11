Saadet Partisi Gazipaşa adayı Sedat Kaplan kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Gazipaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gazipaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Gazipaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Sedat Kaplan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEDAT KAPLAN KİMDİR?

Sedat Kaplan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gazipaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GAZİPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gazipaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Sedat Kaplan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.