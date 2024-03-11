Saadet Partisi Finike adayı Selçuk Okur kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Finike belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Finike belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Finike adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Finike Belediye Başkan Adayı Selçuk Okur kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELÇUK OKUR KİMDİR?

Selçuk Okur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Finike belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FİNİKE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Finike adayı belli oldu. Saadet Partisi Finike Belediye Başkan Adayı Selçuk Okur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.