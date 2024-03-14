Saadet Partisi Fethiye adayı Ömer Faruk Kılınç kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Fethiye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Fethiye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Fethiye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Kılınç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER FARUK KILINÇ KİMDİR?

Ömer Faruk Kılınç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Fethiye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FETHİYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Fethiye adayı belli oldu. Saadet Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Kılınç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.