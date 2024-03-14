Saadet Partisi Fatsa adayı İsmail Koçan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Fatsa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Fatsa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Fatsa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Fatsa Belediye Başkan Adayı İsmail Koçan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMAİL KOÇAN KİMDİR?

İsmail Koçan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Fatsa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FATSA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Fatsa adayı belli oldu. Saadet Partisi Fatsa Belediye Başkan Adayı İsmail Koçan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.