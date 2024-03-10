Saadet Partisi Fatih adayı Mehmet Yaroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Fatih belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Fatih belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Fatih adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaroğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET YAROĞLU KİMDİR?

Mehmet Yaroğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Fatih belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FATİH ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Fatih adayı belli oldu. Saadet Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaroğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.