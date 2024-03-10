Saadet Partisi Eyüpsultan adayı Mevlüt Karsavran kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Eyüpsultan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Eyüpsultan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karsavran kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEVLÜT KARSAVRAN KİMDİR?

Mevlüt Karsavran, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Eyüpsultan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EYÜPSULTAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Eyüpsultan adayı belli oldu. Saadet Partisi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karsavran oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.