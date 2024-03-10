Saadet Partisi Evren adayı Bekir Ascıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Evren belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Evren belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Evren adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Evren Belediye Başkan Adayı Bekir Ascıoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BEKİR ASCIOĞLU KİMDİR?

Bekir Ascıoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Evren belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EVREN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Evren adayı belli oldu. Saadet Partisi Evren Belediye Başkan Adayı Bekir Ascıoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.