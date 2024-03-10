Saadet Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Esenyurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Esenyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET FARUK ERTEKİN KİMDİR?

Mehmet Faruk Ertekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Esenyurt belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ESENYURT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Esenyurt adayı belli oldu. Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.