Saadet Partisi Esenler adayı İbrahim Bitiş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Esenler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Esenler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı İbrahim Bitiş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM BİTİŞ KİMDİR?

İbrahim Bitiş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Esenler belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ESENLER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Esenler adayı belli oldu. Saadet Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı İbrahim Bitiş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.