Saadet Partisi Erzin adayı Mehmet Mansur Kılaç kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Erzin belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Erzin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Hatay Erzin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Erzin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mansur Kılaç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET MANSUR KILAÇ KİMDİR?

Mehmet Mansur Kılaç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Erzin belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ERZİN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Erzin adayı belli oldu. Saadet Partisi Erzin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mansur Kılaç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.