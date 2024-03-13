Saadet Partisi Ereğli adayı Asım Durmuş kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ereğli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ereğli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Ereğli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ereğli Belediye Başkan Adayı Asım Durmuş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ASIM DURMUŞ KİMDİR?

Asım Durmuş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ereğli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EREĞLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ereğli adayı belli oldu. Saadet Partisi EreğliBelediye Başkan Adayı Asım Durmuş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.