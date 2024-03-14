Saadet Partisi Elbistan adayı Şaban Özgişi kimdir? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Elbistan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kahramanmaraş Elbistan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Elbistan Belediye Başkan Adayı Şaban Özgişi kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞABAN ÖZGİŞİ KİMDİR?

Şaban Özgişi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Elbistan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ELBİSTAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Elbistan adayı belli oldu. Saadet Partisi Elbistan Belediye Başkan Adayı Şaban Özgişi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.