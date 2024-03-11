Saadet Partisi Efeler adayı Zahir Bürkuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Efeler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aydın Efeler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Zahir Bürkuk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZAHİR BÜRKUK KİMDİR?

Zahir Bürkuk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Efeler belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EFELER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Efeler adayı belli oldu. Saadet Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Zahir Bürkuk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.