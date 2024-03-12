Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Edremit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Edremit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Ramazan Yıldırım kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN YILDIRIM KİMDİR?

Ramazan Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Edremit belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EDREMİT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Edremit adayı belli oldu. Saadet Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Ramazan Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.