Saadet Partisi Dicle adayı Abdulvahap Diyapoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Dicle belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dicle belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Dicle adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dicle Belediye Başkan Adayı Abdulvahap Diyapoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULVAHAP DİYAOĞLU KİMDİR?

Abdulvahap Diyapoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dicle belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DİCLE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dicle adayı belli oldu. Saadet Partisi Dicle Belediye Başkan Adayı Abdulvahap Diyapoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.