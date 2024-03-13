Saadet Partisi Derince adayı Cuma Ayvaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Derince belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Derince belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Derince adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CUMA AYVAZ KİMDİR?

Cuma Ayvaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Derince belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DERİNCE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Derince adayı belli oldu. Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.