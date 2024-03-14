Saadet Partisi Derik adayı Mustafa İkbal Tozan kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Derik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Derik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Derik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Derik Belediye Başkan Adayı Mustafa İkbal Tozan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA İKBAL TOZAN KİMDİR?

Mustafa İkbal Tozan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Derik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DERİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Derik adayı belli oldu. Saadet Partisi Derik Belediye Başkan Adayı Mustafa İkbal Tozan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.