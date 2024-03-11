Saadet Partisi Demre adayı Nuri Tural kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Demre belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Demre belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Demre adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Demre Belediye Başkan Adayı Nuri Tural kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NURİ TURAL KİMDİR?

Nuri Tural, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Demre belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DEMRE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Demre adayı belli oldu. Saadet Partisi Demre Belediye Başkan Adayı Nuri Tural oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.