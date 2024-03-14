Saadet Partisi Datça adayı Atakan Çeğil kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Datça belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Datça belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Datça adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Datça Belediye Başkan Adayı Atakan Çeğil kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ATAKAN ÇEĞİL KİMDİR?

Atakan Çeğil, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Datça belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DATÇA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Datça adayı belli oldu. Saadet Partisi Datça Belediye Başkan Adayı Atakan Çeğil oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.