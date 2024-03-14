Saadet Partisi Dalaman adayı Esat Konur kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Dalaman belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dalaman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Dalaman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dalaman Belediye Başkan Adayı Esat Konur kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ESAT KONUR KİMDİR?

Esat Konur, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dalaman belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DALAMANADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dalaman adayı belli oldu. Saadet Partisi Dalaman Belediye Başkan Adayı Esat Konur oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.