Saadet Partisi Ceyhan adayı Mesut Girişken kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ceyhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Adana Ceyhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mesut Girişken kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MESUT GİRİŞKEN KİMDİR?

Mesut Girişken, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ceyhan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ CEYHAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ceyhan adayı belli oldu. Saadet Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mesut Girişken oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.