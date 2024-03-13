Saadet Partisi Çermik adayı Abdullah Ejder Yiğit kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çermik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Çermik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çermik Belediye Başkan Adayı Abdullah Ejder Yiğit kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH EJDER YİĞİT KİMDİR?

Abdullah Ejder Yiğit, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çermik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇERMİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çermik adayı belli oldu. Saadet Partisi Çermik Belediye Başkan Adayı Abdullah Ejder Yiğit oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.