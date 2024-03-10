Saadet Partisi Çatalca adayı Yaşar Buruneren kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çatalca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Çatalca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çatalca Belediye Başkan Adayı Yaşar Buruneren kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAŞAR BURUNEREN KİMDİR?

Yaşar Buruneren, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çatalca belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇATALCA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çatalca adayı belli oldu. Saadet Partisi Çatalca Belediye Başkan Adayı Yaşar Buruneren oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.