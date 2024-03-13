Saadet Partisi Çardak adayı Yasin Sönmez kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Çardak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çardak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Çardak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi ÇardakBelediye Başkan Adayı Yasin Sönmez kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASİN SÖNMEZ KİMDİR?

Yasin Sönmez, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çardak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇARDAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çardak adayı belli oldu. Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Yasin Sönmez oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.