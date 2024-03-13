Saadet Partisi Çal adayı Akın Arslanyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Çal belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çal belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Çal adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çal Belediye Başkan Adayı Akın Arslanyılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AKIN ARSLANYILMAZ KİMDİR?

Akın Arslanyılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çal belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çal adayı belli oldu. Saadet Partisi Çal Belediye Başkan Adayı Akın Arslanyılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.