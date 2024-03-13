Saadet Partisi Buldam adayı Adem Özcan kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Buldam belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Buldam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Buldam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi BuldamBelediye Başkan Adayı Adem Özcan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADEM ÖZCAN KİMDİR?

Adem Özcan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Buldam belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BULDAM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Buldam adayı belli oldu. Saadet Partisi Buldam Belediye Başkan Adayı Adem Özcan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.