Saadet Partisi Bornova adayı Hasan Ceylan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bornova belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bornova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Bornova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Hasan Ceylan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN CEYLAN KİMDİR?

Hasan Ceylan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bornova belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BORNOVA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bornova adayı belli oldu. Saadet Partisi Bornova Belediye Başkan Adayı Hasan Ceylan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.