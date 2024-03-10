Saadet Partisi Beykoz adayı Yasin Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beykoz belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beykoz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Beykoz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Yasin Kalaycı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YASİN KALAYCI KİMDİR?

Yasin Kalaycı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beykoz belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYKOZ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beykoz adayı belli oldu. Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Yasin Kalaycı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.