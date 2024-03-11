Saadet Partisi Bayındır adayı Fatma Dündar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bayındır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Bayındır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bayındır Belediye Başkan Adayı Fatma Dündar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATMA DÜNDAR KİMDİR?

Fatma Dündar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bayındır belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAYINDIR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bayındır adayı belli oldu. Saadet Partisi Bayındır Belediye Başkan Adayı Fatma Dündar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.