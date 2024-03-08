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Saadet Partisi Batman adayı Mehmet Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Batman belediye başkan adayı kim?

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Saadet Partisi'nin Batman belediye başkan adayı, Batman ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Batman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Onat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Batman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Batman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Onat kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ONAT KİMDİR?

Mehmet Onat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Batmanbelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BATMAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Batman adayı belli oldu. Saadet Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Onat oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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