Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bandırma belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Bandırma adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bandırma Belediye Başkan Adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OKAY USTAALİOĞLU KİMDİR?

Okay Ustaalioğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bandırma belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BANDIRMA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bandırma adayı belli oldu. Saadet Partisi Bandırma Belediye Başkan Adayı Okay Ustaalioğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.