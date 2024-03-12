Saadet Partisi Balya adayı Özcan Semerci kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Balya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Balya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Balya Belediye Başkan Adayı Özcan Semerci kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖZCAN SEMERCİ KİMDİR?

Özcan Semerci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Balya belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BALYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Balya adayı belli oldu. Saadet Partisi Balya Belediye Başkan Adayı Özcan Semerci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.