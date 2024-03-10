Saadet Partisi Bakırköy adayı Ramazan Boyalık kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bakırköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Bakırköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi BakırköyBelediye Başkan Adayı Ramazan Boyalık kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN BOYALIK KİMDİR?

Ramazan Boyalık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bakırköy belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAKIRKÖY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bakırköy adayı belli oldu. Saadet Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Boyalık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.